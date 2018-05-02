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Порошенко и помощник госсекретаря США обсудили противодействие «Северному потоку — 2»
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Порошенко и помощник госсекретаря США обсудили противодействие «Северному потоку — 2» 

RT на русском 19 минут назад
Фото: RT на русском
Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, во время которой затронул тему строительства газопровода «Северный поток — 2».
Как заявили в пресс-службе главы государства, стороны скоординировали «шаги по противодействию строительству проекта „Северный поток — 2“.
»Во время встречи были обсуждены ситуация с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании. Скоординированы подходы к реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Порошенко поблагодарил США за «твёрдую и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией».
«Подчёркнута важность предоставления Украине военной помощи и отмечено решение Вашингтона по поставкам оборонительных вооружений», — добавили в пресс-службе.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о недопустимости работы на украинской территории компаний из Европы, которые сотрудничают с проектом газопровода «Северный поток — 2».
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