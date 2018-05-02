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Украина расширила санкции против России
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Украина расширила санкции против России 

ТВ Центр 20 минут назад
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) расширил санкции в отношении российских юридически и физических лиц и синхронизовал их со списком Минфина США от 6 апреля, передает ТАСС.
Под санкции попали лица, связанные с подготовкой и проведением голосования в Крыму на выборах президента России, представители российской администрации в Крыму, участники вооруженных формирований на территории ЛНР и ДНР. Также в черный список помещены лица, причастные к «киберагрессии» и к «противоправным действиям против украинцев, которые удерживаются в России».
Также в санкционный список внесены депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.
6 апреля США ввели санкции в отношении 38 российских физических и юридических лиц. В него, в частности, попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, руководитель ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
Вслед за Вашингтоном президент Украины Петр Порошенко заявил, что СНБО в ближайшее время рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении Олега Дерипаски и других российских бизнесменов, оказавшихся в американском «черном списке». Украинские ограничительные меры «будут максимально гармонизированы с решением правительства США», отметил Порошенко.
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