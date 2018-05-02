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Арестованного турецкими властями политика выдвинут кандидатом в президенты
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Арестованного турецкими властями политика выдвинут кандидатом в президенты 

РИА Новости 40 минут назад
РИА Новости / Динамика дня. Прокурдская Партия демократии народов выдвинет кандидатом в президенты Турции арестованного властями Селахаттина Демирташа — заявление
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