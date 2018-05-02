В Госдуме прокомментировали решение Украины ввести новые санкции против России

«Если представить систему санкций в виде оркестра, то Украина — даже не музыкант, а подмастерье… Но в документах пишется — участник творческой группы, — и поэтому Порошенко можно сравнить с героем старого анекдота про чернорабочего в аэропорту, который «не может бросить авиацию». Именно желание быть в списке санкционных «ястребов» вынуждает украинского лидера придумывать наказание для России, хотя всем понятно, что в этом оркестре Украина вообще не играет никакой скрипки. Россия сегодня в таком санкционном режиме, что украинские уколы просто не замечает», — отметил Бальбек.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции против России.