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В Госдуме прокомментировали решение Украины ввести новые санкции против России
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В Госдуме прокомментировали решение Украины ввести новые санкции против России 

RT на русском 26 минут назад
Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT решение Украины ввести санкции против России.
«Если представить систему санкций в виде оркестра, то Украина — даже не музыкант, а подмастерье… Но в документах пишется — участник творческой группы, — и поэтому Порошенко можно сравнить с героем старого анекдота про чернорабочего в аэропорту, который «не может бросить авиацию». Именно желание быть в списке санкционных «ястребов» вынуждает украинского лидера придумывать наказание для России, хотя всем понятно, что в этом оркестре Украина вообще не играет никакой скрипки. Россия сегодня в таком санкционном режиме, что украинские уколы просто не замечает», — отметил Бальбек.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции против России.
Как заявили в СНБО, санкции синхронизированы со списком Минфина США.
RT на русском: последние новости
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