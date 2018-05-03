Меркель рассказала о планах ЕС добиться отмены американских пошлин

По словам главы немецкого правительства, входящие в Европейский союз страны считают требования Вашингтона в отношении пошлин неоправданными и хотят добиться бессрочного исключения из списка государств, в отношении которых были введены сборы.

9 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Мексики Канады . Таким образом, единые пошлины на ввоз стали составили 25 процентов, на алюминий — 10 процентов.

Отмечается, что планы Белого дома о введении дополнительных сборов в отношении ЕС стали одной из тем встречи Меркель и Трампа в конце апреля в Вашингтоне.