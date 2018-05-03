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Меркель рассказала о планах ЕС добиться отмены американских пошлин
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Меркель рассказала о планах ЕС добиться отмены американских пошлин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
ЕС намерен добиться от США полного отказа от введения таможенных пошлин на металлы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.
По словам главы немецкого правительства, входящие в Европейский союз страны считают требования Вашингтона в отношении пошлин неоправданными и хотят добиться бессрочного исключения из списка государств, в отношении которых были введены сборы.
9 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Мексики и Канады. Таким образом, единые пошлины на ввоз стали составили 25 процентов, на алюминий — 10 процентов.
Отмечается, что планы Белого дома о введении дополнительных сборов в отношении ЕС стали одной из тем встречи Меркель и Трампа в конце апреля в Вашингтоне.
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