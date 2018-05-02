Меркель: ЕС намерен добиваться от США отказа от пошлин на металлы

"Мы подчеркиваем, что считаем неоправданными все эти требования о таможенных пошлинах", — заявила Меркель. И добавила: «мы хотим добиться бессрочного исключения из списка стран, в отношении которых США ввели пошлины».

Также Меркель отметила, что предполагаемое введение Америкой пошлин на ввоз стали и алюминия из Евросоюза , а также Канады Мексики сейчас активно обсуждается заинтересованными сторонами. Сама канцлер на прошлой неделе уже встретилась с президентом США Дональдом Трампом

Вопрос о введении пошлин Трамп решил отложить до 1 июня, хотя раньше он заявлял, что к этой дате таможенные барьеры уже должны начать действовать.