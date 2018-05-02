Ещё
Меркель: ЕС намерен добиваться от США отказа от пошлин на металлы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель: ЕС намерен добиваться от США отказа от пошлин на металлы 

Российская Газета 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петер Пеллегрини заявила, что считает требования США о введении таможенных пошлин на металлы неоправданными.
"Мы подчеркиваем, что считаем неоправданными все эти требования о таможенных пошлинах", — заявила Меркель. И добавила: «мы хотим добиться бессрочного исключения из списка стран, в отношении которых США ввели пошлины».
Также Меркель отметила, что предполагаемое введение Америкой пошлин на ввоз стали и алюминия из Евросоюза, а также Канады и Мексики сейчас активно обсуждается заинтересованными сторонами. Сама канцлер на прошлой неделе уже встретилась с президентом США Дональдом Трампом.
Вопрос о введении пошлин Трамп решил отложить до 1 июня, хотя раньше он заявлял, что к этой дате таможенные барьеры уже должны начать действовать.
Российская Газета: последние новости
ЛНР: Киев вербует жителей Донбасса для терактов и провокаций Медведев пригласил Обаму посмотреть на "клочья" от российской экономики Пушков: У Европы нет потенциала сопротивления США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец111
Украина ввела новые санкции против России90
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста315
Командир российского самолета умер по пути в Египет20
Доллар стремительно растет316
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение