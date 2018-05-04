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В МИД рассказали о возможностях России от торговой войны Китая и США
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В МИД рассказали о возможностях России от торговой войны Китая и США 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Замглавы МИД России Игорь Моргулов рассказал, что российская сторона не станет упускать возможности, открывающиеся из-за торговой войны Китая и США. Об этом сообщают «Известия».
"Мы в принципе противники торговых войн, размахивания санкционной «дубиной», но открывающихся возможностей, естественно, упускать не будем", — отметил Моргулов.
Он рассказал, что в сложившейся ситуации профильное сотрудничество России и Китая, например, в сфере торговли сельхозпродукцией может выйти на еще более высокий уровень.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о прибытии в Китай американской делегации для торговых переговоров.
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