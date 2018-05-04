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СМИ: США и Китай намерены разрешить торговый спор через диалог
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СМИ: США и Китай намерены разрешить торговый спор через диалог 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Китай и США достигли консенсуса по некоторым направлениям своего торгового спора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Уточняется, что стороны все еще имеют большие разногласия в отношении оставшихся вопросов.
"Стороны договорились разрешить торговые споры посредством диалога и обменялись мнениями о расширении экспорта США в Китай", — заявили агентство.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в Китай прибыла американская делегация для торговых переговоров.
Делегацию возглавляет министр финансов США Стивен Мнучин.
Замглавы МИД России Игорь Моргулов рассказал, что российская сторона не станет упускать возможности, открывающиеся из-за торговой войны Китая и США.
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