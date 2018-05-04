СМИ: США и Китай намерены разрешить торговый спор через диалог

Китай и США достигли консенсуса по некоторым направлениям своего торгового спора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Уточняется, что стороны все еще имеют большие разногласия в отношении оставшихся вопросов.

"Стороны договорились разрешить торговые споры посредством диалога и обменялись мнениями о расширении экспорта США в Китай", — заявили агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в Китай прибыла американская делегация для торговых переговоров.