Меркель: ЕС необходимы долгосрочные структуры для сохранения Украины как транзитера газа

"Мы были едины во мнении, что нуждаемся в разумных долгосрочных структурах, которые бы предусматривали сохранение Украины как страны-транзитера в портфолио поставок газа в Европу", — сказала она.