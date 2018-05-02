Меркель: ЕС необходимы долгосрочные структуры для сохранения Украины как транзитера газа 

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Германия и Словакия считают, что ЕС необходимо продумать долгосрочные структуры, которые бы предусматривали сохранение Украины как страны — транзитера газа в системе энергоснабжения Евросоюза. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
"Мы были едины во мнении, что нуждаемся в разумных долгосрочных структурах, которые бы предусматривали сохранение Украины как страны-транзитера в портфолио поставок газа в Европу", — сказала она.