Ещё
Порошенко: Киев введет новые санкции против РФ из-за событий в Британии и выборов в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко: Киев введет новые санкции против РФ из-за событий в Британии и выборов в Крыму 

ТАСС 23 минуты назад
КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Синхронизация Украиной санкций против РФ с обновленным списком минфина США вызвана ситуацией вокруг отравления Сергея Скрипаля и проведения выборов президента России на территории Крыма. Об этом в среду заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
"Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся с координацией санкций США против граждан и юридических лиц РФ. Они связаны как с использованием химического оружия в центре Европы, в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", — заявил Порошенко.
ТАСС: последние новости
США увеличат размер помощи Украине на поддержку кибербезопаносности до $10 млн СМИ: не менее 11 человек стали жертвами атаки на военный конвой на юге Афганистана Де Мистура обсудил Сирию с главой Пентагона, советником Трампа и постпредом США при ООН
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста169
Российский флот испугал НАТО214
Доллар стремительно растет132
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию522
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»139
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение