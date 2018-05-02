Порошенко: Киев введет новые санкции против РФ из-за событий в Британии и выборов в Крыму 

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Синхронизация Украиной санкций против РФ с обновленным списком минфина США вызвана ситуацией вокруг отравления Сергея Скрипаля и проведения выборов президента России на территории Крыма. Об этом в среду заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
"Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся с координацией санкций США против граждан и юридических лиц РФ. Они связаны как с использованием химического оружия в центре Европы, в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", — заявил Порошенко.