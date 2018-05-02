США увеличат помощь Украине в вопросе кибербезопасности

"Мы обсудили вопрос кибербезопасности, и я могу объявить, что мы удваиваем размер помощи в этом вопросе… с пяти миллионов долларов до десяти", — сказал Митчелл, брифинг которого транслировал телеканал «112 Украина».

В феврале палата представителей конгресса США подавляющим большинством приняла законопроект о кибербезопасности Украины.

В сентябре прошлого года Украина и США провели в Киеве первый «двусторонний диалог» по вопросам кибербезопасности, участники которого, признавая важность киберугроз, поделились подходами к организации структур из политики кибербезопасности. По итогам этого диалога США заявили, что выделят Украине более 5 миллионов долларов для укрепления способности Украины противостоять киберугрозам.