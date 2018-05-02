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США увеличат размер помощи Украине на поддержку кибербезопаносности до $10 млн
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США увеличат размер помощи Украине на поддержку кибербезопаносности до $10 млн 

ТАСС 44 минуты назад
КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки вдвое увеличат размер помощи Украине на развитие кибербезопасности. Об этом в среду заявил в Киеве помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
"США удваивает размер помощи Украине в борьбе за кибербезопасность — с 5 до $10 млн", — сказал он.
Также Митчелл отметил, что в ходе переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве обсуждались вопросы проведения экономических и политических реформ на Украине. «Мы обсудили те усилия, которые делает Порошенко для того, чтобы придерживаться рекомендаций МВФ», — отметил он.
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