Трамп проанонсировал грядущую встречу с Си Цзиньпином

«Наша замечательная финансовая команда уже в Китае», — написал Трамп.

По словам президента США, американская делегация постарается заключить договор о равных условиях в сфере торговли.

«С нетерпением жду встречи с лидером Китая в ближайшем будущем», — добавил Трамп. Он заметил, что между Вашингтоном и Пекином «всегда будут хорошие отношения».

С 1 мая решением китайских властей отменены пошлины на импортные лекарства, зарекомендовавшие себя на рынке страны. В их число включили препараты, предназначенные для лечения онкологических болезней.