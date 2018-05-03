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Трамп проанонсировал грядущую встречу с Си Цзиньпином
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Трамп проанонсировал грядущую встречу с Си Цзиньпином 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о ближайшей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и прибытии в Китай делегации из США. Она займется проведением торговых переговоров, уточнил американский лидер в своем Twitter.
«Наша замечательная финансовая команда уже в Китае», — написал Трамп.
По словам президента США, американская делегация постарается заключить договор о равных условиях в сфере торговли.
«С нетерпением жду встречи с лидером Китая в ближайшем будущем», — добавил Трамп. Он заметил, что между Вашингтоном и Пекином «всегда будут хорошие отношения».
С 1 мая решением китайских властей отменены пошлины на импортные лекарства, зарекомендовавшие себя на рынке страны. В их число включили препараты, предназначенные для лечения онкологических болезней.
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