МИД: неформальная встреча Си Цзиньпина и Моди открыла новую страницу в китайско-индийских отношениях

27-28 апреля Си Цзиньпин и Моди в административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/ провели неформальную встречу.

Руководители двух стран «непринужденно и дружественно, с открытыми сердцами, пообщались друг с другом, провели всеобъемлющий обмен мнениями о международной обстановке, двусторонних отношениях и сотрудничестве двух стран в различных сферах, который привел к достижению важного взаимопонимания», рассказала Хуа Чуньин.

Как она отметила, руководители Китая и Индии обсудили общую тенденцию мирового развития и исторические условия, в которых находятся две страны, уточнили руководящие принципы развития китайско-индийских отношений и наметили планы по сотрудничеству в разных сферах между двумя странами, дав компетентным ведомствам обеих стран поручение выработать программу мероприятий по их реализации.

"Прошедшая встреча нова по форме, многозначительна и насыщена по содержанию", сказала Хуа Чуньин. «Она углубила дружбу и взаимодоверие между двумя лидерами, запустила новый формат общения между руководителями Китая и Индии, открыла новую страницу в китайско-индийских отношениях, оказав также позитивное влияние на региональную и мировую стабильность и развитие», — заявила она.

Китайская сторона готова вместе с индийскими партнерами интенсивно работать над реализацией важных договоренностей, достигнутых между двумя лидерами, рассматривая прошедшую встречу как ключ к открытию новых горизонтов во взаимовыгодном сотрудничестве двух стран в самых разных сферах, добавила дипломат. -0-