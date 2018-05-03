Дональд Трамп рассказал о скорой встрече с лидером КНР Си Цзиньпином

Президент США также отметил, что у него и председателя КНР всегда будут хорошие отношения.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином . По его словам, переговоры должны пройти в ближайшее время.

— Я ожидаю встречи с председателем Си Цзиньпином в не столь отдаленном будущем. У нас всегда будут хорошие отношения, — отметил Дональд Трамп.