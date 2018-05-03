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Дональд Трамп рассказал о скорой встрече с лидером КНР Си Цзиньпином
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Дональд Трамп рассказал о скорой встрече с лидером КНР Си Цзиньпином 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Президент США также отметил, что у него и председателя КНР всегда будут хорошие отношения.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, переговоры должны пройти в ближайшее время.
— Я ожидаю встречи с председателем Си Цзиньпином в не столь отдаленном будущем. У нас всегда будут хорошие отношения, — отметил Дональд Трамп.
Он также напомнил, что в настоящее время в Пекине находится делегация из Соединенных Штатов, главным лицом которой является глава американского Минфина Стивен Мнучин. Делегация планирует обсудить с коллегами из Китая условия двусторонней торговли, передает Newinform.
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