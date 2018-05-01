Де Мистура обсудил Сирию с главой Пентагона, советником Трампа и постпредом США при ООН 

ООН, 1 мая. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудил в понедельник в Вашингтоне ситуацию в ближневосточной стране с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и другими представителями американской администрации. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.
"Специальный посланник по Сирии Стаффан де Мистура вчера побывал в Вашингтоне, где провел углубленные дискуссии по Сирии на встречах с высокопоставленными американскими официальными лицами. Встречи включали дискуссии с министром обороны Джеймсом Мэттисом, советником по национальной безопасности [президента США Дональда Трампа] Джоном Болтоном и послом [постоянными представителем США при ООН] Никки Хейли", — сказал Хак. Он не уточнил содержания переговоров эмиссара в американской столице.
По его словам, после Вашингтона спецпосланник ООН остановился в Нью-Йорке, где провел дискуссии с руководством ООН, а затем направился в Брюссель для участия в форуме Laeken Dialogue 2018. На полях форума, посвященного международным отношениям, де Мистура проведет встречи с представителями ряда государств, имеющих влияние на ситуацию в Сирии.