Канцлер Австрии: США и ЕС нужно долгосрочное решение для избежания пошлин на сталь

"Я приветствую решение США отсрочить пошлины для ЕС. Необходимо найти долгосрочное решение и избежать торговой войны с США, от которой могут пострадать обе стороны, — написал Курц у себя в Twitter. — Мы должны сделать все возможное, чтобы наша экономика была конкурентоспособной, и к этому относится налаживание хороших торговых связей с такими государствами, как США. Это решающий вопрос для такой экспортоориентированной страны как Австрия, где каждое второе рабочее место зависит от экспорта".