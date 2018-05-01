Канцлер Австрии: США и ЕС нужно долгосрочное решение для избежания пошлин на сталь 

ВЕНА, 1 мая. /ТАСС/. США и ЕС нужно найти долгосрочное решение по урегулированию проблемы пошлин на сталь. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Я приветствую решение США отсрочить пошлины для ЕС. Необходимо найти долгосрочное решение и избежать торговой войны с США, от которой могут пострадать обе стороны, — написал Курц у себя в Twitter. — Мы должны сделать все возможное, чтобы наша экономика была конкурентоспособной, и к этому относится налаживание хороших торговых связей с такими государствами, как США. Это решающий вопрос для такой экспортоориентированной страны как Австрия, где каждое второе рабочее место зависит от экспорта".
Президент США Дональд Трамп решил отложить до 1 июня решение вопроса о том, будут ли введены пошлины на импорт стали и алюминия в США из Евросоюза и ряда государств, в том числе Канады и Мексики. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.