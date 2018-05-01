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Австрия приветствует решение США отложить на месяц ввод пошлин на ввоз стали и алюминия
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Австрия приветствует решение США отложить на месяц ввод пошлин на ввоз стали и алюминия 

Rambler News Service 13 минут назад
Австрия приветствует решение администрации президента США Дональда Трампа отложить на месяц срок введения пошлин на ввоз в страну стали и алюминия из стран Евросоюза, написал канцлер Австрии Себастьян Курц в Twitter.
«Я приветствую решение США отложить введение ограничительных пошлин в отношении ЕС. Теперь же нужно найти постоянное решение и избежать торговой войны с США, в результате которой в итоге обе стороны окажутся проигравшими», — следует из сообщения.
По его словам, Австрия должна сделать все для того, чтобы оставаться конкурентоспособной страной. А для этого нужно иметь хорошие торговые отношения с другими странами, в том числе с США.
Ранее в Белом доме сообщили, что США продлили на 30 дней срок переговоров с ЕС, Канадой и Мексикой относительно условий поставок стали и алюминия в США. Также были достигнуты договоренности с Южной Кореей, Аргентиной, Австралией и Бразилией.
1 марта Трамп объявил о том, что его страна введет ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Соответствующее решение вступило в силу 23 марта. При этом до 1 мая введение пошлин было приостановлено для Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады, Мексики и ЕС.
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