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Помпео набросился на Иран
News.ru
29 апреля 2018
Комментарии
В дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке виноват
Иран
, заявил госсекретарь
США
Майк Помпео.
Он подчеркнул, что в приоритете для США — безопасность
Саудовской Аравии
.
«Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими саудовскими партнёрами для того, чтобы бороться с угрозами безопасности этой страны. Начнём с Ирана», — сказал Помпео.
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