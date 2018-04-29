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Помпео набросился на Иран
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Помпео набросился на Иран 

News.ru 29 апреля 2018
В дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке виноват Иран, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Он подчеркнул, что в приоритете для США — безопасность Саудовской Аравии.
«Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими саудовскими партнёрами для того, чтобы бороться с угрозами безопасности этой страны. Начнём с Ирана», — сказал Помпео.
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