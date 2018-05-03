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Силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе
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Силовики в четверг пять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНР
Украинские силовики пять раз в четверг нарушили перемирие в Донбассе, ситуация на линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике резко обострилась, заявил РИА официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В Донбассе 30 марта вступило в силу "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"Ситуация на линии соприкосновения резко обострилась. По состоянию на 16:00 ВС Украины уже пять раз нарушили режим прекращения огня", — заявил Марочко.
По его словам, украинские силовики вели обстрел по территории республики из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь был открыт по населенным пунктам Калиновка, Нижнее Лозовое и Санжаровка с направления подконтрольных украинским силовикам Луганского и Троицкого.
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