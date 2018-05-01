Мэттис: США стремятся не допустить боестолкновений с войсками России и Асада в Сирии

На вопрос, не вызывает ли у него тревогу то, что по мере продвижения сирийских правительственных войск на восток, возрастает риск их столкновений с американскими солдатами, Мэттис отметил: «Нас это беспокоит каждый день. Мы всегда внимательно следим за ними [проправительственными силами]».

Стенограмму его пресс-конференции распространила пресс-служба минобороны США.

Мэттис уже неоднократно подчеркивал, что конфликт в Сирии не удастся урегулировать военным путем, и что солдаты США находятся там для того, чтобы нанести поражение группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), а не воевать с войсками Асада. «Нынешняя администрация не видит себя в качестве оккупационной силы в Сирии. Мы вынуждены делать это, чтобы наши дипломаты выступали с позиции силы и смогли положить конец этому конфликту с помощью женевского процесса», — отметил он, выступая 26 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США