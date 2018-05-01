Трамп заявил об успешной работе Белого дома, несмотря на «охоту на ведьм»

Дональд Трамп. ВАШИНГТОН, 1 мая. / ТАСС /. Работа Белого дома проходит гладко, достигнуты огромные успехи, несмотря на «липовую охоту на ведьм». С таким мнением в понедельник в своем Twitter выступил президент США

"Белый дом работает очень слаженно, несмотря на липовую охоту на ведьм и т.п. Там есть огромная энергия и нескончаемая выносливость, необходимые для того, чтобы разобраться со всем", — написал американский лидер, добавив, что его команда «добилась немыслимого».

При этом Трамп вновь обвинил некоторые СМИ в том, что те публикуют «лживые истории, используя только неназванные источники», которые, по словам президента США, не существуют.

Ранее телеканал NBC сообщил о том, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в разговорах с коллегами неоднократно пренебрежительно отзывался об умственных способностях главы государства. В частности, «он называл Трампа идиотом несколько раз в подтверждение своей точки зрения». Сам Келли эти сведения опроверг, по его словам, речь идет о «жалкой попытке очернить людей, близких к президенту Трампу и отвлечь внимание от многочисленных успехов администрации».

Под охотой на ведьм сам Трамп обычно подразумевает расследования утверждений о существовании некоего сговора между его предвыборным штабом и российскими властями во время выборов в 2016 году.