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Трамп заявил об успешной работе Белого дома, несмотря на «охоту на ведьм»
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Трамп заявил об успешной работе Белого дома, несмотря на «охоту на ведьм» 

ТАСС 54 минуты назад
ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Работа Белого дома проходит гладко, достигнуты огромные успехи, несмотря на «липовую охоту на ведьм». С таким мнением в понедельник в своем Twitter выступил президент США Дональд Трамп.
"Белый дом работает очень слаженно, несмотря на липовую охоту на ведьм и т.п. Там есть огромная энергия и нескончаемая выносливость, необходимые для того, чтобы разобраться со всем", — написал американский лидер, добавив, что его команда «добилась немыслимого».
При этом Трамп вновь обвинил некоторые СМИ в том, что те публикуют «лживые истории, используя только неназванные источники», которые, по словам президента США, не существуют.
Ранее телеканал NBC сообщил о том, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в разговорах с коллегами неоднократно пренебрежительно отзывался об умственных способностях главы государства. В частности, «он называл Трампа идиотом несколько раз в подтверждение своей точки зрения». Сам Келли эти сведения опроверг, по его словам, речь идет о «жалкой попытке очернить людей, близких к президенту Трампу и отвлечь внимание от многочисленных успехов администрации».
Под охотой на ведьм сам Трамп обычно подразумевает расследования утверждений о существовании некоего сговора между его предвыборным штабом и российскими властями во время выборов в 2016 году.
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