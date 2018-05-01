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Американский военный погиб в Афганистане
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Американский военный погиб в Афганистане 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
В результате боевой операции в Афганистане погиб американский военный, еще один военнослужащий США ранен, сообщило командование НАТО в Афганистане.
Операция проводилась на востоке страны, передает РИА «Новости».
Погибли и получили ранения также несколько афганских военных.
Пострадавший американец находится в Баграме. Военный был госпитализирован, сейчас он в стабильном состоянии.
В августе американский президент Дональд Трамп представил новую стратегию США в Афганистане, которая предполагает увеличение контингента американских войск в этой стране.
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