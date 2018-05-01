Шеф аппарата Белого дома отрицает, что называл Трампа идиотом

"Я провожу с президентом больше времени, чем кто-либо еще, и у нас невероятно откровенные и крепкие отношения. Он всегда знает мою позицию, и мы оба знаем, что эта история — «полная чушь» (в оригинале Келли использовал бранную лексику — ред.). Я предан президенту, его повестке дня и нашей стране. Это еще одна жалкая попытка очернить президента Трампа и отвлечь внимание от многих успехов нынешней администрации", — говорится в письменном заявлении Келли.

При этом Келли не стал напрямую говорить, что не называл Трампа «идиотом».

Слухи о скорой отставке Келли ходят уже не первый месяц, но до нынешнего момента не подтвердились.

Келли не первый высокопоставленный чиновник, про которого писали, будто он назвал президента идиотом. Аналогичное высказывание приписывали экс-госсекретарю Рексу Тиллерсону, правда, с использованием другого английского слова греческого происхождения (не idiot, a moron). Тиллерсон назвал публикацию «смехотворной», однако же не стал прямо отрицать, что ругал президента. Трамп уволил Тиллерсона в марте, его место занял Майк Помпео.