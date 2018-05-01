Трамп заявил, что США не хотят больше быть международным жандармом

Об этом американский президент заявил на совместной пресс‐конференции с нигерийским лидером Мухаммаду Бухари в Розовом саду Белого дома, сообщили российские издания.

По словам Дональда Трампа, руководство США намерено сконцентрироваться на поддержании правопорядка у себя дома, а также на укреплении своей страны.

Мы все больше и больше не хотим быть мировым полицейским. И на протяжении десятилетий мы тратили огромные деньги на выполнение функций мирового полицейского, и это не должно быть нашим приоритетом

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон намерен всемерно добиваться денуклеаризации Северной Кореи . В Белом доме будут также внимательно следить за выполнением КНДР взятых на себя обязательств.