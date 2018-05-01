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Трамп заявил, что США не хотят больше быть международным жандармом
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Трамп заявил, что США не хотят больше быть международным жандармом 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Об этом американский президент заявил на совместной пресс‐конференции с нигерийским лидером Мухаммаду Бухари в Розовом саду Белого дома, сообщили российские издания.
По словам Дональда Трампа, руководство США намерено сконцентрироваться на поддержании правопорядка у себя дома, а также на укреплении своей страны.
Мы все больше и больше не хотим быть мировым полицейским. И на протяжении десятилетий мы тратили огромные деньги на выполнение функций мирового полицейского, и это не должно быть нашим приоритетом
— Президент США Дональд Трамп.
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон намерен всемерно добиваться денуклеаризации Северной Кореи. В Белом доме будут также внимательно следить за выполнением КНДР взятых на себя обязательств.
Кроме того, Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян до тех пор, пока не будет достигнута главная цель: полный отказ от ядерных вооружений.
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