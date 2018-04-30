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Гейтс рассказал, что Трамп предлагал ему пост советника по науке
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Гейтс рассказал, что Трамп предлагал ему пост советника по науке 

РИА Новости 47 минут назад
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Билл Гейтс отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять пост советника по науке, который остается вакантным с января 2017 года. Об этом Гейтс рассказал в интервью изданию Statnews, опубликованном в понедельник.
По его словам, на встрече с Трампом разговор шел о разработке универсальной вакцины от гриппа. Ранее Гейтс заявил, что пожертвует на это 12 миллионов долларов.
Трамп оказался «супер-заинтересован» идеей, рассказал миллиардер. В ходе общения Гейтс напомнил о вакантной позиции советника по науке.
"Я упомянул: может, нам нужен советник по науке? Он сказал, хочу ли я быть советником по науке", — рассказывает Гейтс. По его словам, он отклонил предложение, сказав, что «это будет не лучшим использованием его времени».
Последним, кто занимал эту должность, был Джон Холдрен, который прослужил на ней с 2009 по 2017 год — дольше всех других советников на этом направлении. Дональд Трамп после вступления в должность не выдвигал никого на эту позицию.
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