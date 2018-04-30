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Западная коалиция завершила крупные боевые операции против ИГ* в Ираке
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Западная коалиция завершила крупные боевые операции против ИГ* в Ираке
РИА Новости
23 минуты назад
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РИА Новости
/ Динамика дня. Коалиция во главе с
США
заявила о завершении крупных боевых операций против ИГ* в
Ираке
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