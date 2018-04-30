СМИ сообщили об отправке противоракетных комплексов Javelin на Украину 

Сегодня два источника: один из Киева, другой из Вашингтона сообщили «Радио Свобода», что комплексы скоро получат на Украине.
Киев ранее запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчётом, что две будут использоваться для запчастей.
«Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности», — говорилось в сообщении Госдепа.
Пётр Порошенко сегодня объявил о начале войсковой операции в Донбассе, в которой примут участие объединённые силы Нацгвардии, Службы безопасности Украины и полиции.