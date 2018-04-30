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Лидер Ирана обвинил США в попытках усилить кризис на Ближнем Востоке
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Лидер Ирана обвинил США в попытках усилить кризис на Ближнем Востоке 

RT на русском 38 минут назад
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США стремятся настроить Саудовскую Аравии против Тегерана.
«Американцы пытаются спровоцировать Саудовскую Аравию и некоторые другие государства в регионе против Ирана, но если у них есть мудрость, они не должны быть обмануты США», — цитирует Хаменеи PressTV.
Он добавил, что целью Соединённых Штатов является создание «кризиса» на Ближнем Востоке.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.
В МИД Ирана ответили на обвинения Помпео в дестабилизации ситуации в регионе.
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