Лидер Ирана обвинил США в попытках усилить кризис на Ближнем Востоке 

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США стремятся настроить Саудовскую Аравии против Тегерана.
«Американцы пытаются спровоцировать Саудовскую Аравию и некоторые другие государства в регионе против Ирана, но если у них есть мудрость, они не должны быть обмануты США», — цитирует Хаменеи PressTV.
Он добавил, что целью Соединённых Штатов является создание «кризиса» на Ближнем Востоке.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.
В МИД Ирана ответили на обвинения Помпео в дестабилизации ситуации в регионе.