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Франция, ФРГ, Британия и Южная Корея призвали укрепить санкции против КНДР
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Франция, ФРГ, Британия и Южная Корея призвали укрепить санкции против КНДР
РИА Новости
53 минуты назад
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Франция
,
Германия
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Великобритания
и
Южная Корея
призвали к укреплению санкционного режима в отношении КНДР после межкорейского саммита — заявление
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