Франция, ФРГ, Британия и Южная Корея призвали укрепить санкции против КНДР 

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Медведев пригласил Обаму посмотреть на "разорванную в клочья" экономику

Европа будет возмущаться, но примет торговые условия США, считает Пушков

В Баку заявили, что Азербайджан не присоединится к антироссийским санкциями