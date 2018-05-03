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Пашинян сообщил, что обсудил ситуацию в Армении с послами России и США
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Пашинян сообщил, что обсудил ситуацию в Армении с послами России и США 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Российская Газета
РИА НОВОСТИ: ЛИДЕР АРМЯНСКОЙ ОППОЗИЦИИ ПАШИНЯН СООБЩИЛ, ЧТО ОБСУДИЛ С ПОСЛАМИ РФ И США ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РЕСПУБЛИКЕ
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