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Пашинян сообщил, что обсудил ситуацию в Армении с послами России и США
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Пашинян сообщил, что обсудил ситуацию в Армении с послами России и США
РИА Новости
35 минут назад
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Фото:
Российская Газета
РИА НОВОСТИ
: ЛИДЕР АРМЯНСКОЙ ОППОЗИЦИИ ПАШИНЯН СООБЩИЛ, ЧТО ОБСУДИЛ С ПОСЛАМИ
РФ
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