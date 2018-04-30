Разговор двух лидеров: президент Франции позвонил президенту России Владимиру Путину

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

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