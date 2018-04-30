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На Украине прекратил работу пресс-центр штаба антитеррористической операции
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На Украине прекратил работу пресс-центр штаба антитеррористической операции 

Говорит Москва 31 минуту назад
Он отмечал, что на смену ей придёт Операция объединённых сил. По мнению Киева, нынешний формат уже исчерпал себя. Теперь руководить действиями в регионе будет не Служба безопасности Украины, а непосредственно военные.
В начале года Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Документ предполагает смену «антитеррористической» операции на военную. Закон даёт президенту право использовать вооружённые силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии в Донбассе без объявления войны.
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