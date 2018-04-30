На Украине прекратил работу пресс-центр штаба антитеррористической операции

Он отмечал, что на смену ей придёт Операция объединённых сил. По мнению Киева, нынешний формат уже исчерпал себя. Теперь руководить действиями в регионе будет не Служба безопасности Украины , а непосредственно военные.

В начале года Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Документ предполагает смену «антитеррористической» операции на военную. Закон даёт президенту право использовать вооружённые силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии в Донбассе без объявления войны.