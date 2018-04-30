Израиль отказался комментировать удар по Сирии 

Израильские военные не комментируют сообщения об ударах по объектам в Сирии.
Представители вооруженных сил Израиля не комментируют информацию о ракетном ударе по военным объектам в Сирии в ночь на 30 апреля, а также сообщения о причастность к ним израильской армии.
«Мы отказываемся от комментариев», — цитирует сотрудницу армейской пресс-службы «РИА Новости».
По данным СМИ, ночью атаке подверглись склады оружия правительственных войск Сирии в районе Хамы, а также несколько военных объектов в Алеппо и Дамаске.
Официального подтверждения распространенной СМИ информации от властей Сирии пока не поступало.