Израиль отказался комментировать удар по Сирии

Израильские военные не комментируют сообщения об ударах по объектам в Сирии

Представители вооруженных сил Израиля не комментируют информацию о ракетном ударе по военным объектам в Сирии в ночь на 30 апреля, а также сообщения о причастность к ним израильской армии.

По данным СМИ, ночью атаке подверглись склады оружия правительственных войск Сирии в районе Хамы, а также несколько военных объектов в Алеппо и Дамаске

Официального подтверждения распространенной СМИ информации от властей Сирии пока не поступало.