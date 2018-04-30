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Сражающийся с ветром Дональд Трамп повеселил пользователей Сети
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Сражающийся с ветром Дональд Трамп повеселил пользователей Сети 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Президент США неоднократно пытался одолеть ветер в аэропорту, но, как правило, сдавался под натиском стихии.
Отношения Дональда Трампа с ветром явно непростые. Количество курьезных случаев, когда американский президент пытается совладать с порывами ветра множится с каждым визитом Трампа в местность с ненастной погодой или…в аэропорт.
К примеру, в июле 2017 на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд сердобольный Трамп неоднократно пытался надеть сносимую ветром фуражку на голову караульного солдата у самолета с работающим двигателем.
В феврале 2018 года лидер Америки оставил супругу Меланью с сыном под дождем, крепко вцепившись в зонт на трапе самолета. Тогда у Трампа совладать с порывами ветра получилось, правда, общественность принялась троллить главу Белого дома за странное отношение к членам семьи во время непогоды.
Выложившие в соцсети ролик пользователи принялись комментировать и шутить над поведением Трампа, предполагая, что зонт — это антенна, которой американский лидер ловит сигналы КГБ.
Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV
— Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.
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