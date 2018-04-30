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Пушков: жёсткие тарифные меры США будут сохранены
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Пушков: жёсткие тарифные меры США будут сохранены 

RT на русском 10 минут назад
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал ход торгового спора между США и странами-членами Европейского союза.
« (Президенту Франции Эммануэлю. — RT) Макрону предстоит убедиться: цена объятий Трампа невелика. Жесткие тарифные меры США будут сохранены. Дружба дружбой, но Аmerica — first!» — написал он.
8 марта американский лидер Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали в размере 25% и на импорт алюминия — в размере 10%.
Позднее Макрон заявил, что вероятное введение США пошлин, которое запланировано на 1 мая, можно сравнить с торговой войной.
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