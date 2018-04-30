Пушков назвал «жёсткими» требования США к Северной Корее

« (Президент США Дональд. — RT) Трамп намерен выставить (северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну . — RT) Киму жёсткое требование для ослабления санкций: не просто отказ от ракетно-ядерной программы, а вывоз из страны ядерного оружия. Невероятно, чтобы Ким пошёл на такой ультиматум. При таком условии переговоры обречены», — написал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут взаимодействовать с Северной Кореей по результатам её действий, а не слов и обещаний.