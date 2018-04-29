Пушков прокомментировал позицию «евротройки» по Ирану

Под влиянием Трампа «евротройка» уже изменила позицию по Ирану и намерена вместе с США предьявить ему новые требования, прежде всего, по его ракетной программе. Это ставит под угрозу всю «ядерную сделку» с Ираном и чревато новым острым кризисом на Среднем Востоке.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 апреля 2018 г.

"Под влиянием Трампа «евротройка» уже изменила позицию по Ирану и намерена вместе с США предъявить ему новые требования, прежде всего, по его ракетной программе. Это ставит под угрозу всю «ядерную сделку» с Ираном и чревато новым острым кризисом на Среднем Востоке", — написал Пушков в Twitter.

Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай , Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза

Президент США Дональд трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией собирается не позднее 12 мая объявить, остается ли он в атомной сделке, которую в 2015 году заключила с Ираном «шестерка» международных посредников, включая Соединенные Штаты под руководством предыдущего президента Барака Обамы

Сделка, оформленная в виде Совместного всеобъемлющего плана действий, снимала с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на ограничение работ в атомной сфере.