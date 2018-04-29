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Помощник президента США по нацбезопасности заявил об отсутствии решения по сделке с Ираном
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Помощник президента США по нацбезопасности заявил об отсутствии решения по сделке с Ираном 

RT на русском 34 минуты назад
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп ещё не принял решения по ядерному соглашению с Ираном.
Об этом он заявил в эфире Fox News.
Как отметил Болтон, глава Соединённых Штатов «ещё не принял окончательного решения, продолжать выполнять ядерную сделку или выйти из неё».
Ранее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующей ядерной сделки с Ираном.
Профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Тегерана о возможном возобновлении ядерной программы, в случае выхода США из соглашения с Ираном.
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