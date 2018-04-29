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Европа приготовила тройной удар по США
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Европа приготовила тройной удар по США 

News.ru 42 минуты назад
Евросоюз подготовил «тройной удар» по США на случай, если Америка всё же введёт пошлины на товары из европейских стран, заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
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