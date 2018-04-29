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Вашингтон еще не решил, что делать с СВПД
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Вашингтон еще не решил, что делать с СВПД 

Вести.Ru 43 минуты назад
Решения США, выходить ли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), пока нет. Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис указывал, что такое решение будет принято до 12 мая. К этому времени президент США Дональд Трамп согласно американскому законодательству должен принять решение о санкциях в отношении Тегерана, передает ТАСС.
СВПД между Ираном и «шестеркой» международных посредников был заключен для урегулирования ядерной проблемы Тегерана.
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