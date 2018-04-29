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Германия, Великобритания и Франция заявили о готовности ЕС защищать свои торговые интересы
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Германия, Великобритания и Франция заявили о готовности ЕС защищать свои торговые интересы 

Rambler News Service 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе состоявшихся телефонных разговоров согласились с тем, что ЕС должен защитить свои торговые интересы, если США введут пошлины на европейскую продукцию, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.
«Они согласились с тем, что Соединенные Штаты не должны применять торговые меры против ЕС, в противном случае ЕС должен быть готов отстаивать свои интересы в рамках международного торгового порядка», — говорится в заявлении.
«Лидеры также договорились продолжить тесное сотрудничество с остальными странами ЕС и администрацией США с целью бессрочного освобождения от пошлин США», — сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании.
1 марта президент США Дональд Трамп объявил о том, что его страна введет ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Соответствующее решение вступило в силу 23 марта. При этом до 1 мая введение пошлин было приостановлено для Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады, Мексики и ЕС.
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