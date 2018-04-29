Германия, Великобритания и Франция заявили о готовности ЕС защищать свои торговые интересы

«Они согласились с тем, что Соединенные Штаты не должны применять торговые меры против ЕС, в противном случае ЕС должен быть готов отстаивать свои интересы в рамках международного торгового порядка», — говорится в заявлении.

«Лидеры также договорились продолжить тесное сотрудничество с остальными странами ЕС и администрацией США с целью бессрочного освобождения от пошлин США», — сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании.