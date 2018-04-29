Американские пошлины: Британия, ФРГ и Франция решили защищать свои интересы

Ранее США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Европы в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Президент США Дональд Трамп для стран Евросоюза приостановил действие пошлин до 1 мая.

Во время телефонного разговора лидеры ФРГ, Франции и Великобритании подтвердили готовность «решительно защищать свои интересы», пишет ТАСС

Стороны намерены заставить США отказаться от ввода пошлин во время переговоров с ЕС и Бклым домом.