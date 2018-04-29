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Американские пошлины: Британия, ФРГ и Франция решили защищать свои интересы
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Американские пошлины: Британия, ФРГ и Франция решили защищать свои интересы 

Вести.Ru 1 час назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились защищать европейский рынок от торгово-политических мер США против ЕС.
Ранее США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Европы в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Президент США Дональд Трамп для стран Евросоюза приостановил действие пошлин до 1 мая.
Во время телефонного разговора лидеры ФРГ, Франции и Великобритании подтвердили готовность «решительно защищать свои интересы», пишет ТАСС.
Стороны намерены заставить США отказаться от ввода пошлин во время переговоров с ЕС и Бклым домом.
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