Порошенко рассказал о достоинствах «Ольхи»

Порошенко подчеркнул, что «Ольха» превосходит по эффективности ракетное вооружение, разработанное несколько десятилетий назад.

«Могу сказать одну конкретную цифру: эта ракета «Ольха» в десять раз точнее и, соответственно, в десять раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза», — сказал он.

Испытания «Ольхи» продолжаются уже несколько лет. В начале апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил о старте финального этапа тестов. В своей основе «Ольха» использует наработки РСЗО «Смерч».

Видео с испытанием ракет появилось 10 апреля. Боеприпасы новой модели запускали в Одесской области.