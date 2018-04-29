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Меркель, Макрон и Мэй готовы ответить на экономические меры со стороны США
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Меркель, Макрон и Мэй готовы ответить на экономические меры со стороны США 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕРКЕЛЬ, МАКРОН И МЭЙ ЗАЯВИЛИ О ГОТОВНОСТИ ЕС ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ В СЛУЧАЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР СО СТОРОНЫ США — КАБМИН ФРГ
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