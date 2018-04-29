Помпео набросился на Иран

В дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке виноват Иран , заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он подчеркнул, что в приоритете для США — безопасность Саудовской Аравии

«Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими саудовскими партнёрами для того, чтобы бороться с угрозами безопасности этой страны. Начнём с Ирана», — сказал Помпео.