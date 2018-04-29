Порошенко рассказал о «победе украинского движения» в Крыму в 1918 году 

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал о провозглашении создания Военно-морских сил Украины и «победе украинского движения на Черноморском флоте» в 1918 году.
«29 апреля 1918 года над подавляющим большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания Военно-морских сил Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на Черноморском флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму», — написал Порошенко в своем Facebook.
В апреле 1918 года войска Украинской Народной Республики под командованием Петра Болбочана установили контроль над Крымом и захватили корабли Черноморского флота, при этом часть флота была затоплена, а часть захвачена немцами. Те корабли, которые отказались от смены флага, отправились в Новороссийск.
Сегодня на Украине отмечается 100-летие ВМС Украины.