Ещё
Порошенко рассказал о «победе украинского движения» в Крыму в 1918 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко рассказал о «победе украинского движения» в Крыму в 1918 году 

Rambler News Service 16 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал о провозглашении создания Военно-морских сил Украины и «победе украинского движения на Черноморском флоте» в 1918 году.
«29 апреля 1918 года над подавляющим большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания Военно-морских сил Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на Черноморском флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму», — написал Порошенко в своем Facebook.
В апреле 1918 года войска Украинской Народной Республики под командованием Петра Болбочана установили контроль над Крымом и захватили корабли Черноморского флота, при этом часть флота была затоплена, а часть захвачена немцами. Те корабли, которые отказались от смены флага, отправились в Новороссийск.
Сегодня на Украине отмечается 100-летие ВМС Украины.
Rambler News Service: последние новости
Украинский депутат заявил о самоубийстве более 1 тыс. ветеранов АТО Пушков назвал заявление «Нафтогаза» о возможности полномосштабного конфликта с РФ неумным шантажом Медведев пригласил Обаму посмотреть на «разорванную в клочья» экономику РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами248
На Москву надвигается новый шторм22
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына51
Трамп обвинил Путина в хаосе54
Ефремов вновь обматерил зрителей203
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение