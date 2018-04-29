Порошенко вспомнил украинскую победу в Крыму столетней давности

Президент Украины Петр Порошенко вспомнил, что 29 апреля 1918 года над Черноморским флотом в Севастополе поднялся украинский флаг, что закрепило победу украинского движения на флоте. Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.

29 апреля 1918 года над большей частью кораблей Черноморского флота в Севастополе поднят сине-желтый флаг. Провозглашение создания военно-морских сил Украины окончательно зафиксировал победу украинского движения на Черноморском флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму

— Петр Порошенко.

Свой пост он закончил хэштегом #КримЦеУкраїна (Крым — это Украина).

Порошенко, как и многие другие украинские политики, придерживаются позиции, что Крым, в 2014 году воссоединившийся с Россией по решению жителей, является территорией Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна отдать Украине Крымский мост в качестве компенсации за полуостров. Парламентарий также призвал отслеживать всех, кто посещает Крым, и лично каждому выносить предупреждение в совершении действий, запрещенных законом.

Госдуме посоветовали Украине забрать мост с помощью Photoshop.

В Севастополе пройдет закрытое судебное заседание над предполагаемыми агентами украинских спецслужб, подозреваемых в попытках совершения диверсий на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.