Источник: США отложили введение пошлин на металлы для своих союзников

Власти Соединенных Штатов отложили до 1 июня принятие решения о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий для стран-союзников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Канады и Аргентиной и По данным источника, президент США Дональд Трамп отложил принятие решения по пошлинам для Европейского союза Мексики . Отмечается, что с Австралией Бразилией уже достигнуто принципиальное соглашение. Ранее стало известно, что Трамп пока не определился с введением ввозных пошлин на металлы. Ранее власти США объявили о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Это решение было подвергнуту критике в разных странах мира, в особенности в Китае . Власти КНР пообещали, что подготовят ответные меры в случае введения пошлин.