Госдеп полез с советами к Армении 

США поддерживают усилия президента Армении Армена Саркисяна по налаживанию диалога между сторонами. Америка, «как друг Армении», следит за происходящим в стране, заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт.
«Мы призываем все стороны добросовестно вести переговоры о формировании нового правительства в соответствии с конституцией и выработать решение, которое бы отражало интересы всех армян», — приводит РИА Новости слова представителя Госдепа.
Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков придерживается другого мнения. Ранее спикер Кремля заявлял, что в России не рассчитывают на консенсус между всеми сторонами и представителями различных политических сил в Армении. Однако даже несмотря на это, проводить параллели между волнениями в Ереване и переворотом на Украине в 2014 году неуместно.