Ещё
Госдеп полез с советами к Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп полез с советами к Армении 

News.ru 8 минут назад
Фото: News.ru
США поддерживают усилия президента Армении Армена Саркисяна по налаживанию диалога между сторонами. Америка, «как друг Армении», следит за происходящим в стране, заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт.
«Мы призываем все стороны добросовестно вести переговоры о формировании нового правительства в соответствии с конституцией и выработать решение, которое бы отражало интересы всех армян», — приводит РИА Новости слова представителя Госдепа.
Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков придерживается другого мнения. Ранее спикер Кремля заявлял, что в России не рассчитывают на консенсус между всеми сторонами и представителями различных политических сил в Армении. Однако даже несмотря на это, проводить параллели между волнениями в Ереване и переворотом на Украине в 2014 году неуместно.
News.ru: последние новости
Украинские военные обстреляли ЛНР семь раз за сутки США угрожают Европе «торговой войной» США отреагировали на отставку премьера Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора676
Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана337
ФСБ обратилась к украинским браконьерам167
Порошенко похвастался победой «украинского» флота447
В «дело Скрипалей» вмешались лондонские театралы31
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение